Sol şerit ihlali yapan sürücünün cezası iptal edildi

Geçtiğimiz hafta Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesinden dönerken sol şeridi ihlal eden bir sürücüye para cezası kestirerek, yaşadığı ilginç olayı anlatmıştı.

"ARACI SAĞ ŞERİDE ÇEKMEK İÇİN 15 DAKİKA UĞRAŞTIK"

Sürücü ile yaşadığı olayı anlatan Vali, "Manavgat’tan geliyoruz, sol şeritte bir delikanlı var. Aracı sağ şeride çekmek için 15 dakika uğraştık. Üstelik yol bomboş. Sürücü hem sol şeridi ihlal ediyor hem de bize el kol hareketi yapıyor.

En sonunda ‘Aracı en sağa güvenlik şeridine alın, ceza yazın. Bu ona ders olsun, bundan sonra kurallara uysun’ dedim.

20 gün sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) not geldi. ‘Antalya Valisi’nin makam aracı boşken, polisler beni zorla sağ şeride çekti. Vali Bey araçta yoktu ama varmış gibi davrandılar’ demiş. Hâlbuki ben araçtaydım. Bizim araç tabii filmli olduğu için içerisi dışardan gözükmüyor.

SAYGI EKSİKLİĞİ VAR

Üzülerek söylüyorum ki Antalya’daki sürücülerde müthiş bir lakaytlık var. Şimdi çıkalım Aspendos Bulvarı’na gidelim sağ şerit boş olduğu halde sol şeridi işgal edip 35-40 kilometre hızla giden onlarca araç görürüz. Acayip bir vurdumduymazlık ve saygı eksikliğimiz var. Hep beraber bunu çözmeliyiz. Çünkü medeniyetin en büyük göstergelerinden biri trafikteki davranış biçimi." ifadelerini kullanmıştı.

"KEYFİ OLARAK YAPMADI"

Vali Karaloğlu'nun ceza kestirdiği sürücüye, mahkemeden iyi haber geldi. Mahkeme, sol şeridi ihlal eden sürücünün, bunu keyfi olarak yapmadığını iddia etti. Ardından sürücünün cezası iptal edildi.

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