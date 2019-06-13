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Sollamak istediği araca çarptı: 4 yaralı

Trafik kurallarını hiçe sayan bir araç sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken kazaya neden oldu.

İHA | 13.06.2019 - 16:51..
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

N. Öncül idaresindeki otomobil, önünde seyretmekte olduğu aracı sollamak isterken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü N.B. Türk hafif şekilde yaralanırken, çarpan araç ise ağır hasar gördü.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

105 plakalın aracın sürücü N. Öncül ile yolcular A. Arslan ve G. Arslan yaralanarak, 112 ekibinin müdahalesi sonucu Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Sollamak istediği araca çarptı: 4 yaralı

Sollamak istediği araca çarptı: 4 yaralı

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