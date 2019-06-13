İlber Ortaylı: Fatih haklı olarak Ayasofya’yı cami yaptı

1 Arapların tavaflı protestosu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Hac için gelen Müslümanlara uyguladığı engel isyan ettirdi.

2 Sollamak istediği araca çarptı: 4 yaralı Trafik kurallarını hiçe sauan bir araç sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken kazaya neden oldu.

3 Türkiye genelinde kentsel dönüşüm hız kazandı Türkiye'de 1 milyon 273 bin konut, yeniden yapılandırılıyor.

4 İdlib'e 19 tır yardım gitti Birleşmiş Milletler tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi.

5 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi UEFA.tv'de UEFA, başta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere birçok organizasyonu canlı yayınlayacağı ücretsiz platformu UEFA.tv'yi tanıttı.

6 Hırsızlar 110 bin lirayı çalıp kaçtı Tuzla'da bir kişinin elindeki poşette taşıdığı 110 bin lirası, yatırmak için geldiği bankanın önünde gasbedildi.