Sollamak istediği araca çarptı: 4 yaralı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde trafik kazası meydana geldi.
N. Öncül idaresindeki otomobil, önünde seyretmekte olduğu aracı sollamak isterken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü N.B. Türk hafif şekilde yaralanırken, çarpan araç ise ağır hasar gördü.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
105 plakalın aracın sürücü N. Öncül ile yolcular A. Arslan ve G. Arslan yaralanarak, 112 ekibinin müdahalesi sonucu Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.