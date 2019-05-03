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Sollamaktan vazgeçen araç yine de kaza yaptı: 2 ölü

Konya'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada üzerine otomobil düşen çift, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA | 03.05.2019 - 09:43..
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Konya Beyşehir-Isparta yolunun 3'üncü kilometresinde Yasin Çelik (26), 33 SY 218 plakalı otomobil ile önündeki Ali Küçükaslan yönetimindeki 42 BET 02 plakalı hafif ticari aracı sollamak istedi.

SOLLAMAKTAN VAZGEÇTİ, KAZA YAPTI

Çelik, karşıdan otomobilin geldiğini görünce sollamaktan vazgeçip, şeridine girmek isterken önündeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, havalanıp karşı yönden gelen Ahmet Zeybek yönetimindeki 03 PM 127 plakalı aracın üstüne düştü.

Sollamaktan vazgeçen araç yine de kaza yaptı: 2 ölü

ÜZERİNE OTOMOBİL DÜŞEN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Ahmet Zeybek ve yanındaki eşi İsmihan Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise otomobil içinde sıkışan Yasin Çelik ve yanındaki Esad El Ferac'ı (48) bulundukları yerlerden çıkardı.

Sollamaktan vazgeçen araç yine de kaza yaptı: 2 ölü

DİĞER SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI

Diğer sürücü Küçükaslan, kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaşlı çiftin araç içinde sıkışan cesetleri, yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, morga kaldırıldı.

Sollamaktan vazgeçen araç yine de kaza yaptı: 2 ölü

Soruşturma sürüyor.

Sollamaktan vazgeçen araç yine de kaza yaptı: 2 ölü

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