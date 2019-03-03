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Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü dolayısıyla Solo Türk F-16 uçağının gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.

DHA | 03.03.2019 - 18:30..
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Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Konya Ana Jet Üssü'nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağı, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK'TEN NEFES HAREKETLER

Sahil bandını dolduran binlerce kişi, 15 dakika süren gösteriyi ilgiyle izledi. Gösteride F-16 pilotunun ses hızını aşması ve ters dönüş yaparak bir süre bu şekilde uçması, büyük ilgi gördü. F-16 uçağı, ardından Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri


Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

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