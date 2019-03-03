Solo Türk'ten Antalya'da nefes kesen gösteri

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Motosikletli kendisini sıkıştıran sürücüye tokat attı

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1 Bakan Ersoy: Türk film ihracatında ikinci sıradayız Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dizi film ihracatında ABD'den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye'nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istediklerini söyledi.

2 'Turizm 81 ile yayılacak' Türkiye'nin turist sayısındaki hedefi 70 milyonu aştı. Bunu sağlamak amacıyla turizmi 81 ile yaymak için çalışmalar yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, illeri gezerek incelemeler başlattı.

3 Hazal Kaya ve Burak Deniz arasında kriz 'Bizim Hikaye' dizisinin başrolündeki Hazal Kaya ve Burak Deniz arasında, kriz çıktı.

4 Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 33 yıl 9 ay hapis İzmir'de, 9 yaşındaki kızına, nitelikli cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan baba 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 Sarıyer’de 45 CHP üyesi AK Parti’ye katıldı Sarıyer’de CHP Bahçeköy Mahalle Başkanı Ramiz Kara ile yönetim kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 45 kişi AK Parti’ye katıldı.

6 NASA, Ay'a kuracağı istasyon için Kanada ile ortak oldu Kanada ve NASA, Ay uzay istasyonu projesi için birlikte hareket edecek.