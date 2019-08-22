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SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Of'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA | 22.08.2019 - 17:58..
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SOLOTÜRK'ÜN gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Of sahilinde bir araya geldi.

SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı

AKROBATİK HAREKETLER SERGİLENDİ

Serdar Doğan, pilotluğunu yaptığı F-16 ile Trabzon Havalimanı'ndan havalandıktan sonra Of semalarında, akrobatik hareketler sergiledi.

SOLOTÜRK, Trabzon'da gösteri uçuşu yaptı

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİ

Sahilde kayalıkları dolduran vatandaşlar, gösteriyi beğeniyle izledi. Bazı vatandaşlar ise gösteriyi cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kaydetti.

Gösteriyi, Of Kaymakamı Eyüp Fırat ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da izledi.

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