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Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı

Gaziantep'te, çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczacı Bülent Yılmaz, hemen duruma müdahale etti.

DHA | 05.01.2020 - 09:47..
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Gaziantep'te, ilaç almak için eczaneye gelen anne, bebek arabasındaki 1 yaşlarındaki erkek çocuğuna ağladığı için şeker verdi.

Şeker, bir süre sonra bebeğin soluk borusuna kaçtı.

MİNİK BEBEĞİN YARDIMINA ECZACI YETİŞTİ

Soluk borusuna şeker takılması sonucu, boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki bebeğin hayatını, annesiyle gittiği eczanedeki durumu fark eden eczacı kurtardı.

Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı

Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı

''HIZLI DAVRANARAK DURUMA MÜDAHALE ETTİK''

Nefes alamayan bebeği kucağına alıp, ardından sırtına vurarak şekeri çıkarmasını sağlayan eczacı Bülent Yılmaz, "Ben annenin telaşlandığını görünce yerimden kalkıp ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Bebeği kucağıma aldığımda bebeğin nefessiz kaldığını, morardığını ve boğazına bir şey takıldığını fark ettim. Çocuğu yüz üstü çevirerek, midenin üst tarafına baskı yapıp, sırtına elimle vurarak cismin çıkması için çabaladım. Birkaç defe yaptıktan sonra bebeğin ağzındaki şeker yere fırladı. Büyük bir şekerdi. O anda çocukla beraber, ben, annesi ve eczane çalışanları derin bir nefes aldık. Çok şükür çocuğumuza bir şey olmadı. Tabi burada annelerin, ailelerin, küçük bebeklere ulaşabilecekleri yerlere şeker, küçük oyuncaklar, küçük eşyalar gibi şeyleri etraflarında bırakmamaları gerekiyor. Burada yaşadığımız olayda bunu anladık. Çok hızlı davranarak duruma müdahale ettik. Çocuğu kurtardık. Anne çok mutlu şekilde eczaneden ayrıldı.'' dedi.

Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı

Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı

Soluk borusuna şeker takılan bebeği eczacı kurtardı

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