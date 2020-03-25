Solunum cihazlarında ilave gümrük vergisi kaldırıldı

İhtiyaç duyulan solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maskeler ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI SONLANDI

Buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratörü ve benzeri solunum cihazlarının ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırıldı.

Buna göre, yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler hariç tutulacak.