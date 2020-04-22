Soma'da 15 kişi koronavirüsü yendi

Manisa'nın Soma ilçesinde Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 15 hasta, iyileşmelerinin ardından taburcu edildi.

Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, ilçe genelinde hasta sayısının sabit hızda artmaya devam ettiğini belirtti.

"HASTALARIMIZIN TEDAVİLERİ EVLERİNDE DEVAM EDECEK"

Bugün 15 hastanın taburcu edildiğini bildiren Çağlayan, "Bu hastalarımızın takip ve tedavileri evlerinde devam edilecek. Şifa bulan hastalarımızdan biri 82, ikisi 87 yaşında. Kalp yetmezliği, diyabet, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları da vardı. Bu hastalarımız da koronavirüsü yendiler." dedi.

Çağlayan, ümitsizliğe ve rehavete kapılmadan tedbirlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı.