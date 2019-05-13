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Soma'da 301 maden şehidi anıldı

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda madenci ve vatandaş mezarlığı ziyarete geldi.

AA | 13.05.2019 - 14:46..
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Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından, facianın 5. yılında Soma Madenci Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehit madenciler için dua edildi.
Gözü yaşlı aileler de yakınlarının kabrine karanfil bıraktı.

Soma'da 301 maden şehidi anıldı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen STK temsilcileri şehitlikteki madenci anıtına çelenk bıraktı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5 yıl önce, cumhuriyet tarihinin en büyük facialarından birini yaşadığını söyledi.

Soma'da 301 maden şehidi anıldı

"SÖZLE İFADE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Üzüntülerinin hala yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Deniz, "Sözle ifade etmek mümkün değil. Bazen sözün bittiği yer. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, acılı ailelere sabır versin. İlk günden itibaren devletimizin bütün imkanları seferber edildi. Şehitlerimizin yakınları bizlere emanet. Onlar için yapılması gereken ne varsa yapılmaya devam edilecek." diye konuştu.

Soma'da 301 maden şehidi anıldı

"FİDAN GİBİ DELİKANLIM GİTTİ"

Faciada oğlu Ali Yüksel'i kaybeden anne Fatma Yüksel, acılarının halen taze olduğunu belirterek, "Çocuğumu kaybettim, fidan gibi delikanlım gitti. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor." dedi.

Soma'da 301 maden şehidi anıldı

Kazada kardeşini yitiren Yaşar Şentürk ise şehitliğe her geldiğinde acısının yinelendiğini vurguladı.

Öte yandan maden faciasının 5. yılı dolayısıyla ilçedeki camilerde 301 şehit için dua edildi ve mevlit okundu.

Soma'da 301 maden şehidi anıldı

Soma'da 301 maden şehidi anıldı

Soma'da 301 maden şehidi anıldı

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