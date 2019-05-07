Soma'da madenciler görev başında iftar yaptı

İlçeye bağlı bağlı Eynez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında çalışan işçiler, iftar vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde, ahşap direk ve kalaslardan masalarını oluşturdu.

ORUÇLARINI MADEN OCAĞINDA AÇIP MESAİYE DEVAM ETTİLER

İlçeye bağlı bağlı Eynez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında çalışan işçiler, yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, konserve, ekmek ve suyu masalara açan ve sabırla iftar vaktini bekleyip, ocak içindeki hoparlörlerden akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Yerin yüzlerce metre altındaki kömürlerin yeryüzüne çıkarılmasında baş rolde olan madenciler, iftarını yaptıktan sonra dua edip, maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

"YERİN 350 METRE ALTINDAYIZ, İFTAR BURADA NASİP OLDU"

Madenin iş güvenliği teknik müdürü Mustafa Çalık, AA muhabirine, huzur ve bereket ayı Ramazan'ın ilk iftarını mesai arkadaşlarıyla beraber açtıklarını belirterek, "Şu anda yerin 350 metre altındayız, buraya yaklaşık 2,5 kilometre yol yürüyerek geldik. Ne mutlu ki, Ramazan'ın ilk iftarını burada açmak nasip oldu. Allah bu zor şatlara rağmen ramazanı hakkıyla tamamlamayı nasip etsin." dedi.

Maden işçisi Mehmet Arlı da Ramazan ayının ilk iftarını yer altında açtıklarını anlatarak, "Çok güzel bir duygu, bizim için değişik, metrelerce yerin altında iftar açmak herkese nasip olmaz. Allah'a çok şükrediyoruz, inşallah 30 gün boyunca eksiksiz orucumuzu tutarız." diye konuştu.

"İŞ İKİNCİ PLANDA"

İşçi Özcan Çimen, rızıklarını yerin altında olduğuna dikkati çekerek, "Rabbim nasip ediyor evimize götürüyoruz. Öncelikle sağlıklı sıhhatli olup bu orucu tutabilmek çok güzel. İşin ağırlığı ve zorluğu ikinci planda. Allah razı olsun yöneticilerimizden, bize oruç ibadetimiz noktasında yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Madenci Selçuk Yavaş da mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen oruçlarını aksatmamaya çalıştıklarını kaydetti.