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Soma'da madende kaya düştü: 10 işçi yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağının sahibi olan şirkete ait Işıklar Maden Ocağı'nda, tavandaki kaya parçalarının çökmesi sonucu 10 işçi yaralandı.

AA | 12.12.2018 - 20:49..
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Soma'da madende kaya düştü: 10 işçi yaralı

Akşam saatlerinde Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Işıklar Madeni'nde, henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçük sonucu 10 işçi yaralandı.

TÜM İŞÇİLER KURTARILDI

7 işçi, mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılırken, toprak altında kalan 3 madenci ise olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

301 MADENCİNİN ÖLDÜĞÜ MADENİN DE SAHİBİYDİ

Öte yandan olayın meydana geldiği Işıklar Madeni, daha önce 301 madencinin hayatını kaybettiği madenin sahibi olan şirkete ait.

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