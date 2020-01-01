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Soma'daki termik santral mühürlendi

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vuruldu.

DHA | 01.01.2020 - 12:40..
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Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.

ERDOĞAN VETO ETMİŞTİ

Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi. Manisa'nın 108 bin 981 nüfuslu ilçesi Soma'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanun teklifini veto etmesi sevinçle karşılandı.

Soma'daki termik santral mühürlendi

YÖRE HALKI MEMNUN KALDI

İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını söyledi.

Soma'daki termik santral mühürlendi

SESSİZLİK HAKİM

Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak'ta doldu ancak bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu. DHA, faaliyetin olmadığı termik santraldeki sessizliği görüntüledi.

Soma'daki termik santral mühürlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu

Soma'daki termik santral mühürlendi

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