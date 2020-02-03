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Somali çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan etti

Somali Tarım Bakanlığı, çöl çekirgesi istilası sebebiyle ülkede acil durum ilan edildiğini duyurdu.

İHA | 03.02.2020 - 06:47..
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Somali Tarım Bakanlığı, çöl çekirgesi istilası nedeniyle ülke yönetiminin acil durum kararı aldığını açıkladı.

Somali Tarım Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Somali’nin gıda güvenliğine başlıca tehdit oluşturan çöl çekirge istilasıyla ilgili acil durum ilan edildi” ifadelerini kullandı.

10 MİLYON DOALR FON SAĞLANACAK

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrika kıtasındaki çekirge istilasına karşı mücadele için Merkezi Acil Müdahale Fonu’ndan 10 milyon dolar yardım sağlanacağını duyurmuştu.

25 YILDA GÖRÜLEN EN ŞİDDETLİ İSTİLA

BM, Somali’nin son 25 yılda görülen en şiddetli çekirge istilasıyla karşı karşıya olduğu açıklamıştı.

Her gün 150 kilometre seyahat edebilen çekirge sürüleri, binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününi bir günde yok edebilir.

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