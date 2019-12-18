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Somali Maraş biberi üretecek

Kahramanmaraş’tan Somali’deki 3 bin dönüm alana ekilmek üzere Maraş biberi gönderildi.

İHA | 18.12.2019 - 10:16..
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Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerinden olan Maraş biberi, Afrika ülkesi Somali’de de üretilecek.

Ekimi yapılan biberin hasat edilmesinin ardından kente getirilip Alpedo-Kervan Lezzet Grubu tarafından işlenip satışının yapılması planlanıyor.

3 BİN DÖNÜM CİVARINDA BİBER EKİLDİ

Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ta dondurma ve biber gibi çok değerli değerlerimiz var. Kahramanmaraş Biberciler Odası Başkanı Muhittin Balçın kardeşimiz Somali’ye biberimizin tohumunu gönderdi, orada 3 bin dönüm civarında biber ekildi. İnşallah bizlerde, oradaki biberlerimizi Kahramanmaraş’a getirip burada işleyip bütün Türkiye’ye sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Somali Maraş biberi üretecek

Somali Maraş biberi üretecek

Somali Maraş biberi üretecek

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