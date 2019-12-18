Somali Maraş biberi üretecek

Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerinden olan Maraş biberi, Afrika ülkesi Somali’de de üretilecek.

Ekimi yapılan biberin hasat edilmesinin ardından kente getirilip Alpedo-Kervan Lezzet Grubu tarafından işlenip satışının yapılması planlanıyor.

3 BİN DÖNÜM CİVARINDA BİBER EKİLDİ

Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ta dondurma ve biber gibi çok değerli değerlerimiz var. Kahramanmaraş Biberciler Odası Başkanı Muhittin Balçın kardeşimiz Somali’ye biberimizin tohumunu gönderdi, orada 3 bin dönüm civarında biber ekildi. İnşallah bizlerde, oradaki biberlerimizi Kahramanmaraş’a getirip burada işleyip bütün Türkiye’ye sunmak istiyoruz” diye konuştu.