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Somali'de gösteri ve çatışmalarda en az 10 kişi öldü

Eş-Şebab'dan ayrıldıktan sonra Somali'nin Güney Batı eyaleti başkanlığına aday olan Muhtar Ebu Mansur'un gözaltına alınması protestolara neden oldu.

AA | 14.12.2018 - 12:29..
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Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab'ın eski elebaşlarından Muhtar Ebu Mansur'un dün gözaltına alınması sonrası başlayan gösteri ve çatışmalarda biri milletvekili en az 10 kişi öldü.

ÇATIŞMA YAŞANDI

Somali Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Abdisaid Ali yaptığı açıklamada, Baydabo şehrinde çıkan şiddet olaylarında Güney Eyaleti Milletvekili Abdishakur Yakub İbrahim’in öldüğünü belirtti.

Şiddet olaylarından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Ali, olayların eyalet organları tarafından soruşturulacağını söyledi. Mansur'un dün gözaltına alınması sonrası destekçilerinin başlattığı gösterilerde, Somali güçleri ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Yerel yetkililer, çıkan olaylarda şimdiye kadar en az 10 kişinin öldüğünü teyit etti.

SEÇİM KOMİTESİ İSTİFA ETTİ

Öte yandan, çıkan olaylar sonrasında Güney Batı eyaleti seçim komitesi bir açıklama yayımlayarak istifa ettiğini duyurdu. Eyalet seçim komitesi, federal hükümetin Mansur'a koyduğu seçim yasağına rağmen eski Eş-Şebab liderinin seçimlerde yarışabileceğine karar vermişti.

Terör örgütüyle yollarını ayıran ve ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan Mansur, dün Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) bağlı Etiyopya askeri güçlerince gözaltına alınmıştı.

Geçen yıl örgütten ayrıldığını açıklayan ve hükümet güçlerine teslim olan Mansur'un, seçim vaatleri arasında, Eş-Şebab'a karşı mücadele etmek de bulunuyor. Bir dönem Eş-Şebab'ın resmi sözcülüğünü de yapan Mansur, örgütten ayrıldıktan sonra militanlara örgütü terk etmeleri çağrısı yapmıştı. Güney Batı eyaletindeki seçimlerin 19 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

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