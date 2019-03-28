Somali’de patlama: 18 ölü, 16 yaralı

Olayda 18 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Somali'nin Mogadişu kentinde gerçekleşen patlama sesi şehrin bir çok noktasında duyulurken ve olay yeri yakınlarında bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi, çok sayıda araç zarar gördü.

BİR HAFTADA 7 PATLAMA

Çevre yollar trafiğe kapatılırken çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye gönderildi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da son bir haftada 7 patlama meydana geldi.



