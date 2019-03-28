Somali’de patlama: 18 ölü, 16 yaralı

Olayda 18 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Somali'nin Mogadişu kentinde gerçekleşen patlama sesi şehrin bir çok noktasında duyulurken ve olay yeri yakınlarında bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi, çok sayıda araç zarar gördü.
BİR HAFTADA 7 PATLAMA
Çevre yollar trafiğe kapatılırken çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye gönderildi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da son bir haftada 7 patlama meydana geldi.