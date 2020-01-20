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Somali'de yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

AA | 20.01.2020 - 17:42..
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Somali'de yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getiriliyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine bombalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırı sonucu 3 Türk olmak üzere 17 kişi yaralanmıştı.

3 TÜRK VE 6 SOMALİ VATANDAŞI TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada, Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Bu gece saat 23:00’te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye’ye dönecek" dedi.

Cumartesi günü yaşanan hain saldırıda, 6’sı Türk toplam 17 kişi yaralandığını aktaran Koca, "Patlamada yaralanan Somalililer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluşuyor. 17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu’daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı. 201 yataklı hastanemizde, genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji dahil 22 branşta, 70’i Türk olmak üzere toplam 700 personel görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HİÇBİR VATANDAŞINI SAHİPSİZ BIRAKMAZ"

6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşı, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti:
"Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan 5’i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4’ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor.
Bu menfur saldırıyı tekrar lanetliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

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