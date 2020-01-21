Somali'de yaralananlar Türkiye'ye geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Ocak'ta Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 6’sı Türk 17 kişinin yaralandığını söylemişti.

YARALILAR TÜRKİYE'DE

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek üzere Ankara’dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, beraberindeki sağlık personeli ve sağlık teçhizatı ile birlikte Somali’nin Başkenti Mogadişu’ya indi."

17 KİŞİ YARALANMIŞTI

Patlamada yaralanan Somalililerin, TSK tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluştuğu ifade edilmiş, 17 yaralının patlamadan hemen sonra Mogadişu'daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındığını aktarılmıştı.