Sömestr tatili için plan bizden gezmesi sizden

Eğitim çağındaki tüm çocuklar, gözü kulağı açmış, iki hafta sürecek sömestr tatilini bekliyor. Takvimler 18 Ocak'ı gösterdiğinde, karneleri alan gençler anne babaya koşacak; yoğun bir ders yılının ardından ödül kaçınılmaz. Hem çocuklarınızın eğlenebileceği, hem de sizin için iş hayatından sıyrılıp güzel bir tatil geçirmeniz dileğiyle maaile tası tarağı toplayıp nerelere gidebileceğinizin bir listesini yaptık.

TATİL 15 GÜN, GİDECEK ÇOK YER VAR

Bize tatil olsun: Türkiye'de gezecek yer mi yok? Soğuk havaların dezavantajı sizi eve kitlemesin. Havalar ısınmıyorsa, siz sıcağa gidin.

Kış aylarında diğer şehirler kadar çetin soğuklara maruz kalmadan çocuklar için inanılmaz güzel fırsatlar sunan şehir İzmir, sömestr tatiliniz için değerlendirmeye değer bir yer. Adnan Menderes Havalimanı’na 5 dakika mesafede konumlanan Uzay Kampı, Türkiye’de çocuklar için çeşitli geziler ve kurslar düzenliyor. Daha sıcak günler İzmir'de sizi bekliyor. Sadece çocuğunuz için değil, sizin için de birçok gezi noktası mevcut bu şehirde. Sahile yakın olun, kafanızı dinleyin.

KAYAK YAPIN, YAPTIRIN ÇOK ZEVKLİ

Kış mevsiminde en gözde aktivite kuşkusuz kayak yapmak olsa gerek. Türkiye'de 50'den fazla kayak merkezi var. Fakat tercih size kalmış. Kaliteli bir kış tatili için Erzurum’a sadece 13 km uzaklıkta yer alan Palandöken Kayak Merkezi, sömestr tatilinde gidilecek yerlerin başında geliyor. Kartepe’de günübirlik bir kayak gezisi için ideal olabilir ama Uludağ çok kalabalıktır; bunaltıcı olabilir.

AKVARYUM SAFARİSİNE NE DERSİNİZ?

İstanbul'un yeni eğlence mekânlarından Tuzla'daki Viasea Akvaryum, Tema Park ve Aslan Park ile ziyaretçilerine geniş bir eğlence yelpazesi sunuyor. Sadece küçüklere özel de değil, burda yetişkinler de keyif alıyor. Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumu olan Viasea Akvaryum'da, farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemlemek mümkün.

MADAME TUSSAUDS DA TAKSİM'DE

Dünyanın en ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi ile İstanbul'un Taksim ilçesinde yer alıyor. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının bal mumu heykellerini görebilirsiniz.

İSTANBUL AKVARYUM'DA PENGUEN GÖRÜN

Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'da, Karadeniz'den Pasifik'e uzanan toplam 17 tema ve yağmur ormanından oluşan güzergâhta yolculuk yapabilecek. Kırmızı karınlı piranalar, limon köpekbalığı, Rus mersinleri, orfozlar, palyaço balıkları, gentoo penguenleri gibi canlılar çocuğunuzun yüzünü güldürecek.

DARICA HAYVANAT BAHÇESİ

İstanbul'da seçenekler bitmiyor. Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Darıca Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler, aslandan maymuna, timsahtan boz ayıya, farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere kadar çok sayıda canlıyı görme fırsatı buluyor. Sömestr için özel olarak hazırlanan şovları kaçırmayın derim. Zürafa besleme saati ya da timsah oyunu için şimdiden sıraya girin.

VİALAND

Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğündeki 600 dönümlük arazi üzerinde kurulan Vialand (İstanbul), masalsı bir dünyaya yolculuk yapmak isteyen çocukları, yarıyıl tatilinde de bekliyor. Çocuklarınız için, ünlü çizgi film karakteri SügerBob, arkadaşı Patrick ve Çıtır Yengeç eşliğinde Bikini Kasabası’nı 4 boyutlu simulasyon gösterisi ile çocuklarınıza farklı bir sinemaya deneyimi yaşatan Tema Park’da aynı zamanda Kaşif Dora’nın seyahat maceraları gösterisi de yer alıyor. Eğlencenin yanı sıra içinde alışveriş merkezi, Canlı Müze gibi mekanlar da var.





Yine Çikolata Müzesi, Oyuncak Müzesi, Barış Manço Müzesi, Miniatürk gibi kültürel ve eğlenceli yolculuklara da çocuklarınızla ortak olabilirsiniz.

KAPADOKYA'DA KIŞ BİR BAŞKA

Kış tatilinizde karlar altındaki Kapadokya’nın kışın da ne kadar güzel olduğunu gördüğünüzde mest olacaksınız. Kapadokya, Türkiye’deki harika kar manzaraları arasında ve bu sömestr tatilinde tercihinizi buradan yana kullanabilirsiniz. Balon turu dışında Kapadokya’yı panoramik şekilde en iyi görebileceğiniz Uçhisar Kalesi’ni de kesinlikle ziyaret etmelisiniz.

TERMAL ROTALAR NEDEN OLMASIN

Şehir hayatı, iş stresi ve hayat telaşesi nedeniyle çoğu zaman fark etmeden oldukça bunalıyor ve psikolojik olarak yıpranıyoruz. Soğuk kış günlerini şifalı ve sıcak sularda geçirmek isteyenlerdenseniz de adres termal şehirler.

Aşağıya birkaç öneri bırakıyorum: Tercih sizin.

Çam Thermal Resort & Spa- Ankara.

Kaya İzmir Thermal & Spa Hotel- İzmir

Marigold Thermal Otel & Spa – Bursa

Venus Thermal Boutique Hotel & Suites & Spa Wellness- Balıkesir

Doğa Termal Health & Spa- Denizli

Limak Thermal Boutique Hotel- Yalova

Budan Spa Thermal & Convention Center- Afyon

NG Afyon- Afyon

ABANT'TA YÖRESEL BİR KAHVALTI YAPIN

Yedigöller ve Abant’ı ile dört mevsim tatil imkanları sunan Bolu’nun Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve Seringöl isimli 7 gölünü mutlaka gezmelisiniz. Günübirlik de gidebileceğiniz Abant'ın etrafında çok güzel kafe ve restoranlar var. Birini değerlendirip kendinize güzel bir kahvaltı ısmarlayın.

ESKİŞEHİR SAZOVA PARK

Türkiye’de Venedik’i aratmayan kanallarında tekneyle tura çıkmak isterseniz eğer sizleri şöylece Eskişehir’e alalım. Büyük turizm firmalarının birçoğu Eskişehir’e en az 1 gece konaklamalı turlar düzenliyor. Tabi şehre dilerseniz bireysel olarak da gidebilirsiniz. Gece hayatı ayrı, gündüz gezileri ayrı bir güzel olan Eskişehir’de yapacak o kadar çok şey var ki; 15 günlük sömestr tatilinizde keyifli vakitler geçirmeniz mümkün. Eskişehir ulaşım konusunda Anadolu’nun en şanslı şehirlerinden biri. Trenle gitmenin tadı bir başka.

Gezi sitelerinde ve İnstagram’da görsellerine denk geldiğim ve adını bir türlü aklımda tutamadığım Sazova Parkı, Eskişehirlilerin ve ziyaretine gelen diğer komşu illerin merak odağı. Eskişehir – Kütahya yolu üzerinde yer alan ve yaklaşık 400 bin metre kare alan üzerine kurulu olan yer sahip olduğu tasarım ve içinde barındırdığı yapılar ile ülkemizin en özgün parkları arasında gösteriliyor.







TRAVERTENLER

Denizli’nin pamuk diyarı gibi duran Pamukkale Travertenleri hakkında bir şeyler duymayan yoktur. Pamukkale travertenleri, soğuk geçen günlere nazaran daha sıcak bir alternatif olabilir. Kaplıcalarda ve termal su kaynaklarının olduğu yerlerde sömestr tatilinizi geçirmek ekonomik anlamda oldukça uygun. Travertenler üzerinde bir çok su kaynağı ve büyüklü küçüklü havuzlar da yer alıyor ve buralara girmek serbest. Kaplıca suyunun bulunduğu otellerde konaklamak da farklı bir deneyim yaşatıyor.

CANLI PERFORMANS ETKİNLİKLERİNE GİDİN

Bulunduğunuz şehirden ayrılma gibi bir düşünceniz yoksa, elinizdeki fırsatları değerlendirmeye bakın. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerden birine katılmakla başlayın işe. Konser olur, tiyatro olur, sinema olur, piknik ya da kamp tarzında bir fikir de cazip gelebilir.

MEMLEKETE UĞRAYIN

Masraftan kaçınıp biraz daha tasarruf etmek ama aynı zamanda da gezmek istiyorsanız yazlık veya memleketteki ev devreye girebilir. Hem akraba ziyaretleri yapar, hem de şehirden uzaklaşmış olursunuz. Maksat değişiklik olsun; size de, çocuğunuza da iyi gelecektir.

Şimdiden herkese iyi tatiller!