Son 1 haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son 1 haftada yurt içinde 3’ü ölü, 5’i sağ ve 3 de teslim olmak üzere toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde Bingöl’de 25, Osmaniye’de 6, Diyarbakır’da 1 ve Tunceli’de 1 olmak üzere toplam 33 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi.

5’i ağır ve uzun namlulu toplam 18 silah, 200 kilogram patlayıcı madde, 23 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, 6 bin 219 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIĞA 3 BİN 831 GÖZALTI

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 827 operasyonda 376 kilogram esrar, 137 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 10 kilogram afyon, 2 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5 kilo 41 gram metamfetamin, 323 bin 277 adet captagon, 12 bin 875 adet ectasy, 11 bin 191 adet sentetik ecza, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 296 bin 994 paket kaçak sigara, 28 bin 468 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda 3 bin 831 kişi gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA MERCEK ALTINDA

Siber suçlarla mücadelede, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 324 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 280 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 149’u denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 313 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 164 organizatör gözaltına alındı.