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Son 1 haftada 14 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında terör örgütleri ile irtibatlı 1163 kişinin gözaltına alındığı ve 14 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 10:11..
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 2 bin 836 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 3'ü ölü, 6'sı sağ, 5'i teslim olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 4 bin 654 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTILAR

PKK ile irtibatlı 598, FETÖ ile irtibatlı 538, DEAŞ ile irtibatlı 17 ve sol terör örgütleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan ve nefret söylemleri içeren 305 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı.

Tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

6 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

256'sı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 866 düzensiz göçmen yakalandı.

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