Son 1 haftada 1471 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Ege'de yasa dışı göç ile mücadelesi sürüyor.

Hemen her gün lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin yakalandığı Ege'de, son bir haftalık bilanço açıklandı.

1471 GÖÇMEN VE GÖÇMEN KAÇAKÇISI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twetter hesabından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 1471 göçmen yakalandı.

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, 10-16 Ocak tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, 41 olayda toplam 1471 göçmen ve göçmen kaçakçısının yakalandığı, 12 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.