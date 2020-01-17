taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8966
Euro
6.5405
Altın
1560
Borsa
121474.75
Gram Altın
295.635
Bitcoin
52483.68

Son 1 haftada 1471 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasa dışı göç ile mücadele bilançosunu açıkladı.

AA | 17.01.2020 - 20:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Ege'de yasa dışı göç ile mücadelesi sürüyor.

Hemen her gün lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin yakalandığı Ege'de, son bir haftalık bilanço açıklandı.

Son 1 haftada 1471 göçmen yakalandı

1471 GÖÇMEN VE GÖÇMEN KAÇAKÇISI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twetter hesabından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 1471 göçmen yakalandı.

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, 10-16 Ocak tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, 41 olayda toplam 1471 göçmen ve göçmen kaçakçısının yakalandığı, 12 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Son 1 haftada 1471 göçmen yakalandı

Son 1 haftada 1471 göçmen yakalandı

Son 1 haftada 1471 göçmen yakalandı

İlginizi Çekebilir
4 DEAŞ'lı terörist daha iade edildi
İçişleri Bakanlığı, ALman uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin daha ülkelerine iade edildiğini açıkladı.
Ordu'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Ordu'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi ile odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de hamsi kuyruğu
Hamsi bolluğu yüzleri güldürürken, Eskişehir'de 5 liraya düşen fiyatlar uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
MSB, Irak'ın kuzeyinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz düzenlemesinin tüm ayrıntıları

İnfaz düzenlemesinin tüm ayrıntıları

340
Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazete'de

177
Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na onay çıktı

Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na onay çıktı

272
Erdoğan, Kanal İstanbul'da kararlılık mesajı verdi

Erdoğan, Kanal İstanbul'da kararlılık mesajı verdi

436
CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 TL oldu

538
İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

118
Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir