Son 1 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 404 operasyon yapılırken, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 751 terör (PKK/KCK 266, SOL 23, DEAŞ 41, FETÖ/PDY 421), 3 bin 351 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 226 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 328 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı mavi kategoride aranan Ayşenur İnci isimli teröristin de bulunduğu 1’i sözde üst düzey toplam 23 (1 ölü, 11 sağ, 11 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde; 12 ilde, (Şırnak 17, Tunceli 4, Mardin 4, Muş 3, Hakkâri 3, Gaziantep 2, Van 2, Diyarbakır 2, Bingöl 2, Hatay 1, Bitlis 1, Erzurum 1) 42 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 20’si ağır ve uzun namlulu (4 füze, 1 uçaksavar, 1 biksi, 1 kanas, 1 lav, 12 Kalaşnikov) toplam 29 silah, 28 adet el bombası, 482 kilogram patlayıcı madde, 13 adet mayın imha edildi, 7 bin 499 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

10-17 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda 605 kilogram esrar, 247 kilogram eroin, 48,5 kilogram eroin, 14,23 kilogram metamfetamin, 64 bin 751 adet ectasy, 86 bin 399 adet captagon, 261 bin 693 adet sentetik ecza, 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca; 274 bin 628 paket kaçak sigara, 11 bin 787 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bu operasyonlar kapsamında 3 bin 351 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 233 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.