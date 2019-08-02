Son 15 yılda en çok satılan otomobil markaları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre 2004-2018 yılları arasında 7 milyon 908 bin 145 otomobil trafiğe kayıt yaptırdı. 40’dan fazla araç markası da trafiğe çıktı.

Türk halkının otomobildeki tercihi ise Renault oldu.

YÜZDE 15 PAYLA EN ÇOK SATAN MARKA

Fransız markası Renault, 15 yılda 1 milyon barajını geçen tek firma oldu. Renault, 2004-2018 arasında Türkiye’de 1 milyon 193 bin 938 otomobil sattı. Satılan toplam araç sayısındaki payı ise yüzde 15 oldu. Bu, Türkiye’de satılan her 100 araçtan 15’inin Renault olduğunu gösteriyor.

İKİNCİ SIRADA VOLSWAGEN

İkinci sırada ise 855 bin 282 araçla Volswagen var. Alman markasının pazardaki payı ise yüzde 10,8 oldu.

FİAT, HYUNDAİ VE FORD İLK BEŞE GİRDİ

En çok satanlar listesinde Fiat (yüzde 7,9) üçüncü sırada yer alırken İtalyan markasını Hyundai (yüzde 7,8) ve Ford (yüzde 7,8) takip ediyor. Bu markalar sırasıyla 625 bin 95, 623 bin 507 ve 618 bin 878 araç sattı. Listede Opel (yüzde 7,4) altıncı sırada yer alırken bu firmayı sırasıyla Toyota (yüzde 6,3), Dacia (yüzde 3,7), Peugeot (yüzde 3,7) ve Honda (yüzde 3,5) izledi. Türkiye’de kişi başına düşen motorlu kara taşıtlarının sayısı son 15 yılda iki kattan fazla arttı. 2003’te bin kişiye düşen taşıt oranı 2003’te yüzde 13.5 iken bu oran 2018’de yüzde 27.9’a yükseldi. 15 senedeki artış oranı ise yüzde 107’ye denk geliyor.

Türkiye'de en çok satış yapan otomobil markaları (2004-2018)

11. SIRADA MERCEDES VAR

Mercedes Benz ise listeye en üst sırada giren lüks otomobil markası oldu. Alman markası 15 yılda 230 bin 17 araç satarken toplamdaki payı yüzde 2,9 oldu. Mercedes genel sıralamada 11. oldu. Mercedes’i sırasıyla Nissan (228 bin 193), BMV (204 bin 817), Audi (181 bin 94), Citroen (177 bin 800) ve Skoda (177 bin 628) takip etti.

RENAULT 15 YILDA 14 KEZ ŞAMPİYON

2004-2018 yılları arasında Renault 14 kez yıllık en çok araç satan marka olurken bir kez de Volkswagen bu alanda şampiyon oldu. Hyundai 2009 yılında Renault’i geçmeye çok yaklaştı ancak yaklaşık bin araçla geride kaldı.