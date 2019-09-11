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Son 3 ayda bin 449 Iraklı sığınmacı ülkesine döndü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın olduğu bölgelerden, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı azalıyor.

AA | 11.09.2019 - 15:06..
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Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı bünyesindeki Göç Dairesi Müdürü Talib Esgar, yaptığı yazılı açıklamada, son 3 ay içinde Türkiye'den Irak'a dönen sığınmacıların sayısının bin 449'u bulduğunu ifade etti.

Esgar, son olarak bugün 94 sığınmacının, Habur-İbrahim Halil Gümrük Kapısı'ndan otobüslerle Irak'a girdiğini dile getirdi.

Dönen sığınmacıların Türkiye'nin farklı vilayetlerinde ikamet ettiğini kaydeden Esgar, bakanlığın sığınmacıların kurtarılan bölgelere dönüşünü sağlamak için çalışmaya devam ettiğini aktardı.

DEAŞ 5,5 MİLYON IRAKLIYI YERİNDEN ETTİ

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesiyle, yaklaşık 5,5 milyon Iraklı yerlerinden olmuştu.

Son 3 ayda bin 449 Iraklı sığınmacı ülkesine döndü

Evlerini terk etmek zorunda kalan Iraklıların bir kısmı ülkenin kuzey ve güneyindeki güvenli bölgelere, bir kısmı da başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerine göç etmişti.

3 MİLYON KİŞİ DÖNDÜ

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı'nın verilerine göre; bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 100 bin iç göçmen, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere döndü. Diğer iç göçmenler ise çadır kamplarda ve kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşam mücadelesine devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi'nin 31 Temmuz'da yayınladığı verilere göre, Türkiye'de 142 bin Iraklı sığınmacı bulunuyor.

 

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