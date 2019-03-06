Son 4 yılda Steam üzerinden en çok oynanan oyunlar

Popüler oyun mağazası Steam üzerinden, şimdiye kadar birçok oyun yayınlandı. Ancak özellikle 2015 yılından günümüze uzanan sureçte, en çok oynanan oyunlar listesi çok büyük bir değişime uğramadı.

1 Ocak 2015 tarihinden başlayıp 31 Aralık 2018 tarihine kadar en çok oynanan Steam oyunlarını gösteren bir video yayınlandı. Bu eğlenceli videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

PUBG ZİRVEYE OTURDU

Dota 2 ve CS:GO'nun uzun bir süre ilk ikiyi paylaştığı iistede, hızla yükselişe geçen Pubg, kısa süre içinde aradaki farkı kapatarak zirveye oturuyor ve rakiplerine ciddi derecede fark atıyor.

Pubg ve Fornite gibi battle royale tarzı oyunlar, ilk çıktığı günden bu yana oyuncu sayılarını hızla artırıyor. Bu oyunlara Apex Legends'ın da eklenmesiyle iyice kızışan yarışta, bakalım kim galip gelecek?

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