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Son bir ayda 54 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamaya göre, "Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 16:05..
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Milli Savunma Bakanlığı’nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

Aktop, operasyonlarda, 28 silah, 4 ağır silah, 35 bin 823 hafif silah mühimmatı, 650 kilogram patlayıcı madde ile 55 el bombasının ele geçirildiğini, 44 adet El Yapımı Patlayıcının (EYP) da imha edildiğini açıkladı.

Ayrıca, teröristler tarafından kullanılan 204 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılmaz hale getirildiğini belirten Aktop, bu operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütünün hareket ve eylem kabiliyetlerinin önemli ölçüde kısıtlandığını kaydetti.

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