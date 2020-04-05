Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütlerine ve yuvalarına yönelik operasyonların bilançosunu paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi.

19 BİN 203 PERSONELE İHRAÇ

FETÖ ile mücadeleye ilişkin verileri de paylaşan Bakanlık, 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor." bilgisini verdi.