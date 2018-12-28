Son bir haftada 27 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından, 21-28 Aralık'taki faaliyetlere ilişkin yapılan bilgilendirmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yurt içi ve yurt dışındaki temasları ile makamında gerçekleştirdiği kabullere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de çelenk koyma töreni ve ardından Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katıldı.

Bilgilendirmede, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin son durum aktarıldı. Buna göre, 21-28 Aralık'ta yurt içinde ve dışında 27 terörist etkisiz hale getirildi.

SIĞINAK VE DEPOLAR İMHA EDİLDİ

Operasyonlarda, 2 piyade tüfeği, bir adet 60 milimetrelik havan, bir av tüfeği, bir adet AT-4 tanksavar füze, 324 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 75 adet av tüfeği fişeği, 4 adet muhtelif telsiz, bir gece görüş gözlüğü, 3 el dürbünü ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bir adet antipersonel mayını, 192 kilo amonyum nitrat, bir kilo C-4 patlayıcı madde, 35 LPG tüp ve 4 el bombası ele geçirilirken, 9 el yapımı patlayıcı madde imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 12 silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi, operasyonlarda bir asker yaralandı.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlar sonucu, 690 paket kaçak sigara, 43 kilo 500 gram uyuşturucu madde, 660 muhtelif silah ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütünün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Bilgilendirmede, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kişilerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındığı hatırlatıldı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama ve temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen bilgilendirmede, PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği ifade edildi.

Bilgilendirmede, İdlib bölgesinde, Astana Mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı anımsatıldı.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 4 BİN 608 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugüne kadar 4 bin 608 teröristin etkisiz hale getirildiği, 299 adet mayın ve bin 673 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtilen bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te şu ana kadar 6 müşterek birleşik devriye faaliyetinin icra edildiği hatırlatıldı.

Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği ifade edilen bilgilendirmede, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır." ifadelerine yer verildi.