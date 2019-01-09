Son bir yılda 11 bin katarakt ameliyatı

Türkiye'de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; dünya genelinde yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle, milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor.

“Siz Görürseniz Onlar da Görecek” sloganıyla İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2007 yılında Afrika’da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi, 2017 yılında 100 bin hedefine ulaşmıştı. Proje kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle 10 yılda 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirilmiş ve on binlerce insanın yeniden sağlıklı bir şekilde görmesi sağlanmıştı. Proje; Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede uygulanmıştı.

PROJE ASYA KITASINA UZANDI

2017 yılında yapılan lansmanla Afrika’nın dışında dünyaya açılan Katarakt Projesi ile İHH, 2018 yılında toplamda 11 bin 238 ameliyat gerçekleştirdi. Ameliyatlar; Asya ülkeleri ağırlıklı olarak Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Nijer, Etiyopya ve Mali’de yapıldı.

Ameliyatlarla birlikte binlerce kişi yeniden ışığa kavuştu. Katarakt projesi, aynı zamanda bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı oldu. Ameliyatlar, 500 TL gibi cüzi bir rakam karşılığında yapıldı. 2018 yılındaki ameliyatlarla birlikte İHH’nın, 2007 yılından bu yana 17 ülkede gerçekleştirdiği ameliyat sayısı 114 bin 433’e, saha taraması ise 726 bin 222’ye ulaştı.

TÜRKİYE HALKINA TEŞEKKÜR

Ameliyatları gerçekleştirmek üzere ülke ziyaretleri esnasında yaşadığı hikayeleri anlatan İHH Katarakt Koordinatörü Yasin Bakır, uzun yıllar sonra gözleri açılan katarakt hastalarının yardımlarından dolayı Türkiye halkına teşekkürlerini sunduklarını söyledi.

Yasin Bakır, şöyle konuştu:

“Ameliyat olmak için annesini-babasını veya evladını 150 kilometre uzaklıklardan getirenlere şahit olduk. Bizim bölgede karşılıksız bir şekilde ameliyat yaptığımızı haber alanlar, kendi imkanları ile ameliyat olmaları mümkün olmadığı için alelacele yola düşmüşler. Daha önce bulamadıkları bir imkan olduğu için doktorlarımızı gördüklerinde inanamıyorlar önce. ‘Nasıl ücretsiz olur?’ diye sorguluyorlar. Ameliyat sonrasında da bu hayra vesile olan Türkiye halkına teşekkür ediyorlar. Daha doğrusu nasıl teşekkür edeceklerini, minnet duygusunu nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlar.





Mesela bir defasında Kurban ya da Ramazan yardımlarıydı tam hatırlamıyorum, bir bölgeye gitmiştik. Bir amca geldi ve ‘Sizin sayenizde 2 sene önce gözlerim açıldı. Allah sizlerden razı olsun’ diyerek duygularını ifade etti. Hayra vesile olan tüm kardeşlerimize bu vesile ile bizler de mazlumların selamlarını ve teşekkürlerini iletmiş olalım.”





2019'DA 15 BİN AMELİYAT HEDEFİ

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2019 yılında da bağış gelmesi durumunda Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Mali, Sudan, Uganda ve Etiyopya’da 15 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedefliyor.