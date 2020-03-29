taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar

Koronavirüs önlemleri kapsamında saat 17.00'da seferlerin durduğu Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, son biletlerin iki katı fiyatla satıldığı iddia edildi.

DHA | 29.03.2020 - 05:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar

Dün seyahat kısıtlaması nedeniyle başka şehirlere gidecek olan vatandaşlar Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.

Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar

"200 LİRALIK BİLETİ 400 LİRAYA SATIYORLAR"

Fazla ücretin alındığını ve söylenen saatte seferin yapılmadığını iddia eden bir kişi, "Saat 15.00'te otobüs var dediler. Saat 17.00 oldu hala bekliyoruz. 400 lira verirsen gidersiniz diyorlar. Normal bilet 150-200 lira 260 lira yaptılar, şimdi de 400 lira diyorlar" dedi.

Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar

Satılan biletler ise el yazısı ile küçük bir kağıt şeklinde yolculara verildi. Kağıtlarda ad soyad, koltuk numarası ve bilet ücreti yer aldı.

Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar

Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar

İlginizi Çekebilir
Konya’da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Güneysınır ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.
Tuzla'da 48 yolcu taşıyan otobüs, denetime takıldı
D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde, koronavirüs önlemlerine uymadığı saptanan yolcu otobüsünün şoförüne ceza kesildi.
Köylerde evinden çıkamayan yaşlılara 'vefa'
Ağrı'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu', en ücra köylere giderek yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını gideriyorlar.
Harem Otogarı'nda tüm seferler durdu
İstanbul Harem Otogarı'nın faaliyetleri, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak durduruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
115
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
87
Almanya'da taksicilere tuvalet kağıdı teklif ettiler
Almanya'da taksicilere tuvalet kağıdı teklif ettiler
32
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a çıktı
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a çıktı
31
Köylerde evinden çıkamayan yaşlılara 'vefa'
Köylerde evinden çıkamayan yaşlılara 'vefa'
6
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem
6
Karantinanın sadık yoldaşları: Ev hayvanları
Karantinanın sadık yoldaşları: Ev hayvanları
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir