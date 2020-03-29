Son otobüs biletlerini fahiş fiyatlara sattılar

Dün seyahat kısıtlaması nedeniyle başka şehirlere gidecek olan vatandaşlar Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.

"200 LİRALIK BİLETİ 400 LİRAYA SATIYORLAR"

Fazla ücretin alındığını ve söylenen saatte seferin yapılmadığını iddia eden bir kişi, "Saat 15.00'te otobüs var dediler. Saat 17.00 oldu hala bekliyoruz. 400 lira verirsen gidersiniz diyorlar. Normal bilet 150-200 lira 260 lira yaptılar, şimdi de 400 lira diyorlar" dedi.

Satılan biletler ise el yazısı ile küçük bir kağıt şeklinde yolculara verildi. Kağıtlarda ad soyad, koltuk numarası ve bilet ücreti yer aldı.