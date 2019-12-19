Sonbahar operasyonlarıyla PKK'ya büyük darbe vuruldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlara, yaz-kış ara yok.
Zorlu doğa şartlarına rağmen terör örgütüne yönelik operasyonlarına hız veren Türk Silahlı Kuvvetleri, sonbahar operasyonlarında PKK'nın adeta belini kırdı.
TOPLAM SAYI
Sonbahar operasyonları kapsamında, 1.320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
KIRMIZI LİSTEDEKİLER DE EX
Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan Servet Aydın, Söylemez Yaşar ve Beraat Afşin de bulunuyor.