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Sonbahar operasyonlarıyla PKK'ya büyük darbe vuruldu

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlar kapsamında, 1.320 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA | 19.12.2019 - 09:42..
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Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlara, yaz-kış ara yok.

Zorlu doğa şartlarına rağmen terör örgütüne yönelik operasyonlarına hız veren Türk Silahlı Kuvvetleri, sonbahar operasyonlarında PKK'nın adeta belini kırdı.

TOPLAM SAYI

Sonbahar operasyonları kapsamında, 1.320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI LİSTEDEKİLER DE EX

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan Servet Aydın, Söylemez Yaşar ve Beraat Afşin de bulunuyor.

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