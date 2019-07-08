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Sondaj gemisi Yavuz Kıbrıs'ta

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 14:02..
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Sondaj gemisi Yavuz Kıbrıs'ta

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229.6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, Dipkarpaz'a vardı.

Geçen hafta Gebze'den yola çıkan ve hafta sonunu Mersin Silifke'de ikmal yaparak yola çıkan Yavuz sondaj gemisi, Fatih'in tam tersi Kıbrıs Adası'nın doğusuna, KKTC'nin Türkiye'ye ruhsatlandırdığı bölgeye geldi.

Yavuz'un Fatih'ten farkı, Kıbrıslı Rumların tek yanlı olarak parsellediği bölgede faaliyet gösterecek.

FATİH FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin diğer sondaj gemisi Fatih, Kıbrıs'ın batı sahili açıklarında sondaj faaliyetleri yürütüyor.

Sondaj gemisi Yavuz Kıbrıs'ta

Sondaj gemisi Yavuz Kıbrıs'ta

Sondaj gemisi Yavuz Kıbrıs'ta

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri YouTube'dan İZLE

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