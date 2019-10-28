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Soner Sarıkabadayı baba olmak istiyor

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, bebek için sevgilisini ikna etti.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 10:23..
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41 yaşındaki popçu, ‘Tarifi Zor’ klibinde oynattığı 2015 Kolombiya güzeli Madelein Camelo Lopez (29) ile Kasım 2018’de aşk yaşamaya başlamıştı. Ölümden dönmüştü Soner Sarıkabadayı yeni sevgilisine de baba olmak istediğini söyledi. Eski kraliçe, teklifi kabul etti.

Soner Sarıkabadayı baba olmak istiyor

Ünlü şarkıcı, şimdi Madelein Camelo Lopez’in ailesi ile tanışmak için Kolombiya’ya gidecek.

ESKİ SEVGİLİSİ ÇOCUK İSTEMEMİŞTİ

Soner Sarıkabadayı, üç yıllık sevgilisi Hollandalı Esther Havenaar’dan 2015’te ayrılmıştı. İlişkinin bitme nedenini de “Evleneceğim kadın zannetmiştim. Çocuğumun annesi olsun istedim. Ama o bebek istemedi” sözleri ile açıklamıştı.

Soner Sarıkabadayı baba olmak istiyor

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