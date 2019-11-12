Soner Yalçın'dan modern tıbbın deşifresi: Kara Kutu

Soner Yalçın, bu kez araştırmasını sorgusuz kabullendiğimiz tıp gerçekleri üzerine yapıyor. Kanser, nörolojik bozukluklar, kalp rahatsızlıkları, kısacası günden güne artan her bir hastalığın ardında ilaçların yan etkilerinin varlığını sorguluyor. İlk sayfasından bir cinayet romanı okumaya başlar gibi ilerleyeceğiniz bu kitap, bize tüm bildiklerimizi unutturmak için elinde delillerle geliyor. modern tıbbın ve ABD’nin ilk milyarderi Rockefeller Ailesi’nin planlarını deşifre ettiği bu kitabında Yalçın, müfredattan ilaçların yan etkisine kadar her şeyi sorguluyor…

KARA KUTU

Yalçın, pek çok sorunun gölgesinde kalmış sorularla kuruyor cümlelerini. Tarihinden mekanına kadar olayları irdeliyor. 5 Ocak 1978’de, Ankara’da, Bülent Ecevit’in yeni hükümet kurduğu dönemde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndaki gizli toplantıda alınan ‘devrim’ gibi kararların perde arkası ne diyordu? 12 Eylül 1978’de, Kazakistan’da Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenlediği uluslararası konferansta yayımladığı bildiri ile ABD ilaç şirketlerini nasıl kızdırdı? 26 Mart 1979’da, İtalya’da, Como Gölü sayfiyesinde Rockefeller, sahibi olduğu Bellagio Evi’nde yaptığı NATO güvenlik toplantısında, yüz yıldır kontrolünde olan ‘endüstriyel tıp’ ile ilgili aldığı bir dizi kararın sonu nereye varacaktı? Sonra Manisa’da da bir şeyler olmaya başlamıştı. 25 Haziran 1979’da, MHP İl Başkanı Cemil Çöllü’nün, sahibi olduğu Huzur Eczanesi’nde öldürüldü ve hemen ertesi gün yine Manisa’da, CHP Kadın Kolları Üyesi Neşe Gülersoy, sahibi olduğu Yeni Afiyet Eczanesi’nde, meslektaşının katledilişini protesto eden bildiriyi yazarken öldürüldü. Bitmemişti. 19 Aralık 1979’da, bu kez CHP İl Başkanı Mete Erdem, eczanesine giren saldırgan tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Bu kadar cinayetten bahsedince bu kitap bir cinayet romanı olarak düşünülebilir; ama değildi. Soner Yalçın, yola modern tıbbın karanlık yüzüne bir ışık tutmak için çıkmıştı. Üstelik bu yolda yalnız da değildi. Kitabının yazımında Enis Batur ve Mehmet Ali Güller de katkılarını esirgemedi. Kara Kutu ile tüm sorunların cevaplarını ortaya döküyordu ve duvardaki saat şimdi tik tak, yüzleşme vaktini haber veriyordu…

(Soner Yalçın, Dilek İmamoğlu ve kızı ile)

KARA KUTU TÜYAP’TAYDI

Soner Yalçın, TÜYAP’a 5 yıl aradan sonra ilk kez katılıyordu. Hem Kara Kutu’nun etkisi, hem de okurların özlemi bir aradaydı. Yalçın, neredeyse 6 saat boyunca kitaplarını imzaladı. Bu, aynı zamanda 2019 TÜYAP’ın imza süresi rekoruydu…

Kara Kutu’ya da ilgi büyüktü. İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu da Yalçın’ın kitabını satın alan isimler arasındaydı…

Kara Kutu

Soner Yalçın

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 584

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Damla Karakuş

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