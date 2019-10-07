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Songül Öden: Geçmişe takılı kalmam

"Keşkelerimin beni ben yaptığını görüyorum " diyen Songül Öden, kalbi ile mantığı arasında kalsa kalbinin sesini dinleyeceğini belirtiyor.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 07:17..
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Songül Öden, bir dergini ekim sayısı için objektif karşısına geçti.

"ESKİDEN DÜŞÜNÜRDÜM"

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, “Rol aldığınız ‘Bir Aile Hikayesi’ dizisinde sıklıkla geçmişe yolculuk yapılıyor. Gerçek hayatta Songül Öden de geçmişi sık sık anımsar mı?” sorusuna “Eskiden daha çok geçmişi düşünürdüm, artık anda kalmaya çaba sarf ediyorum. Geçmişe takılı kalmak bazen büyük bir yük” yanıtını verdi.

Öden, bir ilişkide sadakate önem verdiğinin de altını çizdi: “İki kişi arasında kesin, net çizgiler gerilim yaratabilir. Dansa eşlik etmek gibi aslında her türlü ilişki. İlişkide şeffaflık, sadakat ve güven olmazsa yükten başka bir şey değildir. Her konuda her şeye rağmen kalbimi dinlerim. Ondan daha iyi bir yol arkadaşı yok.”

Songül Öden: Geçmişe takılı kalmam

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