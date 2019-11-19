Sönmemiş çakmağı cebine koydu gömleği tutuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Demokrasi Bulvarı'nda otomobil sürücülerine kağıt mendil satan engelli Şeref Kelleci, çakmağını söndüremeden cebine koydu.
Bu sırada gömleği tutuşan Kelleci'nin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ
Gömleği vatandaşlarca söndürülen ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kelleci'nin vücudunda üçüncü derece yanık oluştuğu bildirildi.
Kelleci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sönmemiş çakmakla gömleği yanan engelli yaralandı VİDEO