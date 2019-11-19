taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6977
Euro
6.315
Altın
1474.61
Borsa
107528.68
Gram Altın
270.035
Bitcoin
46308.87

Sönmemiş çakmağı cebine koydu gömleği tutuştu

Antalya'da engelli bir vatandaş, çakmağının sönmediğini fark etmeden cebine koydu. Gömleği tutuşan vatandaşın imdadına çevredekiler yetişti.

AA | 19.11.2019 - 20:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Demokrasi Bulvarı'nda otomobil sürücülerine kağıt mendil satan engelli Şeref Kelleci, çakmağını söndüremeden cebine koydu.

Bu sırada gömleği tutuşan Kelleci'nin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

Gömleği vatandaşlarca söndürülen ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kelleci'nin vücudunda üçüncü derece yanık oluştuğu bildirildi.

Kelleci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sönmemiş çakmakla gömleği yanan engelli yaralandı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

255
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

399
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

74
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

106
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

80
İBB üniversite öğrencilerine burs dağıtıyor

İBB üniversite öğrencilerine burs dağıtıyor

490
EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu

EYT, Devlet Bahçeli'ye soruldu

696
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir