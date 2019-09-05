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Sony, 860 dolarlık yeni telefonu Xperia 5'i tanıttı

Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu Xperia 5'in teknik özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 17:11..
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Sony, geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia 1 akıllı telefonunu, kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şirket, şimdi ise bir süredir üzerinde çalıştığı Xperia 5 amiral gemisi modelini IFA 2019 etkinliğinde tanıttı. 850 dolarlık fiyatıyla satışa çıkacak teleofnun detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

SONY XPERİA 5

SONY XPERIA 5 ÖZELLİKLERİ

Sony'nin yeni Xperia telefonu, 6.1 inç büyüklüğündeki FullHD+ HDR OLED ekranıyla kullanıcılarla buluşacak. 21:9 en/boy oranına sahip telefonda, 6 GB ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan telefon, üçlü arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkıyor.

12 MP + 12 MP + 12  MP olmak üzere üç adet arka kameraya sahip Xperia 5'in, ön tarafında ise 8 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

Yan tarafta parmak izi okuyucusun bulunacağı Xperia 5, 3140mAh batarya kapasitesi ile satışa çıkacak.

xperia 5

SONY XPERIA 5 TÜM ÖZELLİKLER

  • 6.1 inç (2520 x 1080 piksel) FHD+ OLED HDR 21: 9 en boy oranına sahip ekran + Corning Gorilla Glass 6 koruması
  • Adreno 640 grafik birimi
  • 8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 7nm Mobil işlemci
  • 6 GB RAM
  • 128 GB dahili depolama (microSD kart ile 512GB'a kadar genişletilebilir)
  • Android 9.0 Pie
  • Exmor RS sensörlü 12 MP arka kamera, f / 1.6 diyafram. Hibrit OIS / EIS, 1.4μm piksel boyutu + 12 MP f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 135 ° ultra geniş açılı kamera + 12 MP f / 2.4 diyaframlı  45 ° telefoto kamera, Hibrit OIS / EIS, 2x optik zoom, 960 fps Süper ağır çekim modu
  • 1/4 ″ Exmor RS sensörlü 8MP ön kamera, f / 2.0 diyafram, 1.12μm piksel boyutu, 84 ° geniş açı
  • USB Tip-C kulaklık girişi, Stereo hoparlör, DSEE HX, LDAC, Dolby Atmos
  • Yan tarafta Parmak İzi sensörü
  • Boyutlar: 158 x 68 x 8,2 mm;
  • Ağırlık: 164g
  • Suya dayanıklılık (IP65 / IP68)
  • 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz / 5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS, NFC, USB 3.1 Tip-C
  • Xperia Uyarlanabilir Şarj Teknolojisine sahip 3140mAh batarya, hızlı şarj

 

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