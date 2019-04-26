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Sony 98 inçlik dev 8K televizyonunu tanıttı

Sony, 98 inçlik dev 8K televizyonunu duyurdu. Haziran ayında piyasaya çıkacak dev televizyonun ayrıntılarını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 14:04..
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Sony, haziran ayında yeni televizyon serisini tanıtmayı planlıyor. Şirketin tanıtacağı televizyonlar arasında en çok dikkat çeken model ise 98 inç büyüklüğünde ve 8K çözünürlüğünde olan Master Series Z9G. 70 bin dolar satış fiyatına sahip bu dev televizyona gelin daha yakından bakalım.

sony

SONY Z9G 8K HDR TV ÖZELLİKLERİ

Sony'nin resmi internet sitesinde tanıtmaya başladığı dev televizyon, özellikle devasa ekran boyutuyla dikkatleri üzerine çekiyor. 98 inç (248 cm) büyüklüğünde bir ekrana sahip Z9G modeli, aynı zamanda 8K çözünürlüğe ve HDR desteğine sahip.

Normal LED TV'lere göre daha canlı renkler sunan Full Array LED ekrana sahip olan Z9G, Sony'nin geliştirdiği Acoustic Multi-Audio sinema ses sistemine sahip.  X1 Ultimate işlemcisinden güç alan televizyon, Netflix ve HomeKit desteği de sunuyor.

sony

Android işletim sistemine sahip Sony'nin bu dev televizyonu haziran ayında 70 bin dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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