taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.976
Euro
6.6622
Altın
1546.58
Borsa
113649.48
Gram Altın
296.271
Bitcoin
43617.17

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, akıllı telefonlar için ürettiği kamera sensörlerine olan yoğun ilgi nedeniyle kullanıcılardan özür diledi.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 16:25..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Sony, piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri ile beklediği satış rakamlarının oldukça altında kaldı. Bir önceki çeyrekte yalnızca 600 bin akıllı telefon satan Sony, tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Sony bu düşüşe, piyasaya daha az akıllı telefon sürerek cevap verdi ve Xperia cep telefonlarına önceden kurduğu ve devam etmeyi planladığı birçok hizmeti aniden sonlandırdı.

sony

KAMERA SENSÖRÜ PAZARINDA LİDER

Sony her ne kadar akıllı telefon pazarında kan kaybetse de görüntü sensörü endüstrisi söz konusu olduğunda lider firmaların başında geliyor.

Şu anda piyasada bulunan telefonların birçoğu, Sony tarafından üretilen kamera sensörlerini kullanıyor. Ancak yeni gelen raporlara göre şirket, artan talebi karşılamakta zorluk çekiyor.

Sony'nin yarı iletken bölümü başkanı Terberg Shimizu, ''24 saat aralıksız çalışmamıza rağmen, müşterilerden özür dilememiz gerekiyor, çünkü yeterince başarılı olamıyoruz.'' dedi.

Shimizu, artan talebi karşılayabilmek için, yonga üretim fabrikalarının tatil günlerinde bile açık olacağını belirtti.

YENİ TESİSLER FAALİYETE GEÇECEK

Sony,  gelecek yıl nisan ayında Nagazaki şehrinde yeni bir üretim tesisi açarak, yarı iletken üretimini artıracak. Ancak Shimizu, bunun bile yeterli olmayacağını ifade etti.

sony

Akıllı telefon üreticileri, her geçen yıl kamera sayılarını ve megapiksel değerlerini artırıyor. Bu nedenle daha yüksek megapiksel değerine sahip kamera sensörlerine olan talep her geçen gün yükseliyor.

Örneğin Redmi Note 7 Pro, Sony'nin 48 MP IMX586 kamera sensörü sayesinde oldukça iyi fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca Redmi K20 serisi, bazı OnePlus modelleri ve diğer birçok amiral gemisi telefon, Sony'nin aynı görüntü sensörünü kullanıyor.

Sony, şimdilerde 3D görüntüler oluşturmak için uçuş süresi özelliğini kullanan yeni bir kamera sensörü geliştiriyor. Ayrıca bu sensörün, eylül ayında tanıtılacak iPhone 12 serisinde kullanılacağına dair de söylentiler var.

sony

Her ne olursa olsun, akıllı telefon kameralarının geliştirilmesinde Sony oldukça büyük bir öneme sahip. Şirket, her ne kadar akıllı telefon pazarında başarılı olamasa da kamera sensörü konusunda oldukça iyi işler çıkarıyor.

Akıllı telefon üreticileri arasında yaşanan megapiksel ve kamera savaşları, Sony'nin ekmeğine de yağ sürüyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

İlginizi Çekebilir
Apple, iki adet ucuz iPhone modeli satışa çıkarabilir
Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı ve daha ucuz olması beklenen iPhone SE 2 modeline ek olarak, ikinci bir model üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.
Dünyanın hidrojen enerjili ilk süper yatı: Aqua
Gücünü hidrojenden alan, dünyanın ilk süper yatının minyatür modeli, Monaco Yat Fuarı'nda sergilendi.
NASA'nın 7 milyar dolarlık teleskobu, ikinci bir Dünya arayacak
NASA, uzayda yaşanabilir yeni bir gezegen bulabilmek için yeni bir uzay teleskobu başlatacak.
Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk kez görüntülendi
Samsung’un üzerinde çalıştığı daha ucuz Note 10 modeli olan Galaxy Note 10 Lite'ın gerçek görüntüleri ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

478
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

309
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

135
İran televizyonlarında yas var

İran televizyonlarında yas var

270
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

106
Düziçi Belediyesi'nden yeni uygulama; ayakbastı parası

Düziçi Belediyesi'nden yeni uygulama; ayakbastı parası

237
Kasım Süleymani kimdir

Kasım Süleymani kimdir

213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir