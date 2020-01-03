Sony, artan kamera sensörü talepleri nedeniyle zorlanıyor

Sony, piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri ile beklediği satış rakamlarının oldukça altında kaldı. Bir önceki çeyrekte yalnızca 600 bin akıllı telefon satan Sony, tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Sony bu düşüşe, piyasaya daha az akıllı telefon sürerek cevap verdi ve Xperia cep telefonlarına önceden kurduğu ve devam etmeyi planladığı birçok hizmeti aniden sonlandırdı.

KAMERA SENSÖRÜ PAZARINDA LİDER

Sony her ne kadar akıllı telefon pazarında kan kaybetse de görüntü sensörü endüstrisi söz konusu olduğunda lider firmaların başında geliyor.

Şu anda piyasada bulunan telefonların birçoğu, Sony tarafından üretilen kamera sensörlerini kullanıyor. Ancak yeni gelen raporlara göre şirket, artan talebi karşılamakta zorluk çekiyor.

Sony'nin yarı iletken bölümü başkanı Terberg Shimizu, ''24 saat aralıksız çalışmamıza rağmen, müşterilerden özür dilememiz gerekiyor, çünkü yeterince başarılı olamıyoruz.'' dedi.

Shimizu, artan talebi karşılayabilmek için, yonga üretim fabrikalarının tatil günlerinde bile açık olacağını belirtti.

YENİ TESİSLER FAALİYETE GEÇECEK

Sony, gelecek yıl nisan ayında Nagazaki şehrinde yeni bir üretim tesisi açarak, yarı iletken üretimini artıracak. Ancak Shimizu, bunun bile yeterli olmayacağını ifade etti.





Akıllı telefon üreticileri, her geçen yıl kamera sayılarını ve megapiksel değerlerini artırıyor. Bu nedenle daha yüksek megapiksel değerine sahip kamera sensörlerine olan talep her geçen gün yükseliyor.

Örneğin Redmi Note 7 Pro, Sony'nin 48 MP IMX586 kamera sensörü sayesinde oldukça iyi fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca Redmi K20 serisi, bazı OnePlus modelleri ve diğer birçok amiral gemisi telefon, Sony'nin aynı görüntü sensörünü kullanıyor.

Sony, şimdilerde 3D görüntüler oluşturmak için uçuş süresi özelliğini kullanan yeni bir kamera sensörü geliştiriyor. Ayrıca bu sensörün, eylül ayında tanıtılacak iPhone 12 serisinde kullanılacağına dair de söylentiler var.

Her ne olursa olsun, akıllı telefon kameralarının geliştirilmesinde Sony oldukça büyük bir öneme sahip. Şirket, her ne kadar akıllı telefon pazarında başarılı olamasa da kamera sensörü konusunda oldukça iyi işler çıkarıyor.

Akıllı telefon üreticileri arasında yaşanan megapiksel ve kamera savaşları, Sony'nin ekmeğine de yağ sürüyor.

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