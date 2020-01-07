Sony elektrikli otomobilini tanıttı

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende tanıtılmasından sonra dünya üzerinde büyük bir yankı uyandırmıştı.

Elektrikli olması ve dizaynıyla herkesin beğenisini toplayan yerli otomobillerin, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürülecek.

Yerli otomobilimizin de piyasaya çıkacak olması elektrikli otomobil pazarının kızışmasına neden oldu.

Birçok firma yerli otomobilden sonra projelerini belirttikleri tarihlerden önce tanıtmaya başladı.

JAPON SONY DE PAZARA GİRDİ

Las Vegas’ta 4 bin 500’den fazla teknoloji şirketinin katılımıyla açılan CES 2020’de en büyük sürprizi Japon üretici Sony yaptı.

Sony, fuar kapsamında yaptığı sunumda yeni oyun konsolunun hemen arkasından Vision S adında konsept elektrikli bir otomobil tanıttı.

YERLİ OTOMOBİLDEN İZLER VAR

Otomobilde toplam 33 sensör bulunduğuna dikkat çekildi.

Büyük bilgi-eğlence ekranlarıyla dikkat çeken otomobilin ekranları, ilk kez yerli otomobilimizde tanıtılan ekranlara benzerliği dikkat çekti.

(Sony ekranlar)

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın yürüyen teknoloji dediği yerli otomobil için, tüm tasarımları kendilerine ait olduğunu ve hiçbir otomobilde bulunmadığını söylemişti.

(Yerli otomobil ekranlar)

Sony'den eletrikli araba Vision-S İZLE