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Sony, koronavirüs nedeniyle PlayStation indirme hızını azalttı

Sony, internete aşırı yüklenmeyi engellemek için PlayStation indirme hızını yavaşlattı.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 09:23..
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Çin'de ortaya çıkan ve şu sıralar Avrupa'da etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde, evden çalışma sistemi uygulanıyor.

Ayrıca birçok insan, karantina altında kalmak için evlerinden dışarı çıkamıyor.

Durum böyle olunca, evdeki insanlar hem iş hem de eğlence için internet platformlarını sıkça kullanmaya başladı. Ancak bu durum, dünya genelindeki internet trafiğinin yüzde 60'lara kadar artmasına neden oldu.

Bu nedenle internet hatlarının zarar görmesini engellemek ve altyapının tıkanmaması için birçok şirket, çeşitli önlemler almak zorunda kaldı. Örneğin YouTube ve Instagram, varsayılan video kalitesini HD yerine standart kalite (SD) olarak ayarlamıştı.

oyun

Evden çıkamayan birçok internet kullanıcısı, çeşitli oyunlara yönelmiş durumda. Örneğin Steam, geçtiğimiz günlerde anlık 20 milyon aktif oyuncuyla yeni bir rekora imza atmıştı.Ayrıca, şirketin oyun trafiği yüzde 400 oranında artış gösterdi.

SONY PLAYSTATION İNDİRME HIZLARINA KISITLAMA GETİRDİ

Sony, Avrupa ülkelerindeki PlayStation indirme hızlarını yavaşlatırken, bu ülkelere ABD'de eklendi. PlayStation kullanıcılar, artık oyunları indirmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Ancak bu durum, oyun oynarken herhangi bir problem yaratmayacak.

Instagram: @eshteknoloji


Sony, koronavirüs nedeniyle PlayStation indirme hızını azalttı

Sony, koronavirüs nedeniyle PlayStation indirme hızını azalttı

Sony, koronavirüs nedeniyle PlayStation indirme hızını azalttı

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