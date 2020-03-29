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Sony: Koronavirüs PlayStation 5'in çıkışını etkilemeyecek

Sony, PlayStation 5'in piyasaya çıkış tarihinin koronavirüs nedeniyle ertelenmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 10:17..
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının yaşattığı aksamaların ortasında Sony, PlayStation 5'in koronavirüs nedeniyle ertelenmeyeceğini iddia etti.

Sony, her ne kadar virüsün oyun ve ağ hizmetleri konularında şirketi etkileyeceğini düşünse de bir şirket sözcüsü, PlayStation 5'in çıkış tarihinin koronavirüsten etkilenmeyeceğini açıkladı.

sonu

YAZ AYLARINDA SATIŞA ÇIKACAK

Sony, PlayStation 5 için henüz belirli bir çıkış tarihi açıklamadı, ancak konsolun Xbox Series X ile rekabet etmesi için yaz aylarında satışa çıkacağı belirtiliyor.

Instagram: @eshteknoloji

Sony: Koronavirüs PlayStation 5'in çıkışını etkilemeyecek

Sony: Koronavirüs PlayStation 5'in çıkışını etkilemeyecek

Sony: Koronavirüs PlayStation 5'in çıkışını etkilemeyecek

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