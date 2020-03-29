Sony: Koronavirüs PlayStation 5'in çıkışını etkilemeyecek

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının yaşattığı aksamaların ortasında Sony, PlayStation 5'in koronavirüs nedeniyle ertelenmeyeceğini iddia etti.

Sony, her ne kadar virüsün oyun ve ağ hizmetleri konularında şirketi etkileyeceğini düşünse de bir şirket sözcüsü, PlayStation 5'in çıkış tarihinin koronavirüsten etkilenmeyeceğini açıkladı.





YAZ AYLARINDA SATIŞA ÇIKACAK

Sony, PlayStation 5 için henüz belirli bir çıkış tarihi açıklamadı, ancak konsolun Xbox Series X ile rekabet etmesi için yaz aylarında satışa çıkacağı belirtiliyor.