Sony; mobil, kamera, TV ve ses işlerini tek çatı altında toplayacak

Samsung, LG veya Sony gibi markalar genellikle piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarıyla biliniyor. Ancak bu şirketlerin birçoğu, farklı dallara ayrılarak başka işlerle de uğraşıyor.

Örneğin birçoğumuz Samsung'un yalnızca akıllı telefon, televizyon, buzdolabı veya klima ürettiğini düşünürüz. Ancak Güney Koreli şirket; inşaat, bankacılık ve nakliye alanlarıyla da ilgileniyor. Ayrıca Dubai'deki dünyanın en büyük binası Burj Khalifa'da da Samsung'un imzası var.

Bunun dışında bazı şirketler, zaman zaman çeşitli kollarını tek çatı altında birleştirme kararı alabiliyor. Örneğin Sony, üç büyük elektronik bölümünü tek bir şirket altında birleştirme kararı aldı.





ÜÇ FARKLI KOL BİRLEŞİYOR

Sony, şirketin 'mobil', 'kamera', 'TV ve ses' dallarını 1 Nisan'dan itibaren Sony Electronics Corporation adı altında birleştirme kararı aldı.

SONY DAHA REKABETÇİ OLMAK İSTİYOR

Sony bu hamlesiyle ürünlerini tek bir çatı altında toplayarak organizasyon yapısını ve iş pörtföyünü yeniden düzenleyerek pazarda daha rekabetçi olmak ve rakiplerine kafa tutmak istiyor. Ayrıca şirketin stratejisini de tamamen değiştireceği söyleniyor.

Bildiğiniz gibi şirketin piyasaya çıkardığı Xperia akıllı telefonlar, beklenen ilgiyi görmemiş ve pazarda tutunamamıştı. Şimdi ise Sony'nin kamera ve mobil bölümünün birleşmesi, daha güçlü kameralara sahip telefonlar karşımıza çıkmasını sağlayabilir.