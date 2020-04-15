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Sony, PlayStation 4 için 3 oyunu ücretsiz yapacak

Sony, koronavirüs nedeniyle düzenlediği 'Play at Home' kapsamında, PlayStation 4 için üç oyunu ücretsiz hale getirecek.

Haber Merkezi |
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Sony, PlayStation 4 için 3 oyunu ücretsiz yapacak

Koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan binlerce oyuncu için çeşitli kampanyalar düzenlemeye karar veren Sony, 'Play at Home' adında bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu.

Söz konusu etkinlik kapsamında bazı oyunları kullanıcılara ücretsiz olarak sunacak şirket, bu sayede evde kalan oyunseverlere destek olmayı planlıyor.

uncharted

İLK ÜCRETSİZ OYUNLAR BELLİ OLDU

Sony'nin 'Play at Home' kapsamında PlayStation 4 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacağı oyunlar belli oldu. Şirket, yarından itibaren Uncharted: The Nathan Drake Collection serisini ücretsiz hale getirecek. Bu seriye ait olan toplamda 3 oyun,  PlayStation Store’dan 5 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Uncharted: The Nathan Drake Collection serisinde yer alan 3 oyun ise şu şekilde:

  • Uncharted: Drake's Fortune,
  • Uncharted 2: Among Thieves
  • Uncharted 3: Drake's Deception

uncharted

Instagram: @eshteknoloji

Sony, PlayStation 4 için 3 oyunu ücretsiz yapacak

Sony, PlayStation 4 için 3 oyunu ücretsiz yapacak

Sony, PlayStation 4 için 3 oyunu ücretsiz yapacak

Sony, PlayStation 4 için 3 oyunu ücretsiz yapacak

Sony, PlayStation 4 için 3 oyunu ücretsiz yapacak

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