Sony, PlayStation 5'in ne zaman çıkacağını açıkladı

Google, Stadia bulut oyun hizmetini tanıtmasının ardından oyun sektöründeki rekabeti bir üst seviyeye taşıdı. Sony ise, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek. Sony, bugün yaptığı açıklamada, merakla beklenen yeni oyun konsolunun ne zaman satışa çıkacağını açıkladı.

2020'NİN SON ÇEYREĞİNDE SATIŞTA

Sony, yeni nesil oyun konsolunun PlayStation 5 ismiyle geleceğini doğrulayarak, konsolun gelecek yılın sonlarına doğru satışa çıkacağını resmi olarak açıkladı.

Sony, PlayStation 5 ile birlikte DualShock oyun kollarıyla ilgili de bazı değişiklikler yapacak. PlayStation 1'den bu yana kullandığı titreşim özelliğini rafa kaldıracak Sony, bunun yerine harekete duyarlı gerçekli bildirimleri devreye sokacak. Bu sayede titreme bildirimi, daha gerçekçi bir boyuta taşınacak.

PlayStation 5 hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan sizler için hazırladığımız içeriğimize göz atabilirsiniz.

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