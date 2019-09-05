Sony Xperia 2'nin bazı özellikleri belli oldu

Sony, geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia 1 akıllı telefonunu, kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şirket, şimdi ise bir süredir üzerinde çalıştığı Xperia 2 amiral gemisini tanıtmak için gün sayıyor. Devam eden IFA 2019 etkinliğinde telefonu tanıtmaya hazırlanan Sony, bugün bir tanıtım etkinliği düzenleyecek.

SONY XPERIA 2 ÖZELLİKLERİ

Sony'nin yeni Xperia telefonu 6.1 inç büyüklüğündeki 4K OLED ekranıyla kullanıcılarla buluşacak. 21:9 en/boy oranına sahip telefonda, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Snapdragon 855 ya da 855 Plus işlemcisinden güç alması beklenen Xperia 2, üçlü arka kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak.

Sızdırılan görüntülere göre yan tarafta parmak izi okuyucusun bulunacağı Xperia 2, aynı zamanda kamera için bir de deklanşör tuşuna sahip olacak. Telefonun satış fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.





Ayrıca gelen bilgilere göre Sony'nin bu yeni telefonu, Xperia 2 olarak adlandırılmayabilir. IFA Berlin 2019'da tanıtılması beklenen yeni Xperia telefonu ile ilgili bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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