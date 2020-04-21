Sony'den, oyun oynarken duygularınıza tepki veren robot

Arkadaşlarınızla oyun oynamanın, yalnız oyun oynamaktan daha çok keyif verdiğini inkar etmek oldukça zor.

Sony, oyun oynarken kullanıcıların duygularına tepki veren robotik bir oyun arkadaşının patentini aldı. Görüşünüşe göre şirket, oyun oynarken yalnız kalmanızı istemiyor.

ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'nda (USPTO) kaydedilen yeni patent görüntülerine göre robotun, herhangi bir ağzı olmayacak.

DUYGULARA GÖRE TEPKİ VERECEK

Sony'nin yeni robotu, siz oyun oynarken kollarının ve bacaklarının etrafında hareket edecerek duygularınıza tepki verecek.

Robot; sevinç, öfke ve sevgi gibi duygularınızı analiz edebilecek. Ayrıca robottaki sensörler kalp atış hızınızı ve terleme durumunuzu anlık olarak tespit edip, gergin olduğunuz anda sizi neşelendirecek.

Oyun sırasında duygularınızı gözlemlemenin yanı sıra robotun da bir de sevgi hissetme özelliği bulunacak. Örneğin robota şiddet uygularsanız veya bağırırsanız, robot onu sevmediğinizi düşünecek ve size karşı tutumunu değiştirecek.

Sony'nin yeni oyun robotu, ayrıca yaşam kalitenizin düşmesini de engelleyecek. Örneğin geç saatlere kadar oyun oynadığınızda, robot yatağa gitmeniz gerektiğini size bildirecek.

Sony'nın patent içeriğinden elde edilen bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Gelecekte Sony'den böyle bir robot görürmüyüz bilinmez, ancak gelişen teknolojiler, gelecekte robotların en iyi oyun arkadaşlarımızdan biri olacağını gösteriyor.