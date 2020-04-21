taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9644
Euro
7.5473
Altın
1680.45
Borsa
97748.48
Gram Altın
376.145
Bitcoin
47515.96

Sony'den, oyun oynarken duygularınıza tepki veren robot

Sony, oyun oynarken duygularınıza tepki verecek bir robotun patentini aldı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Sony'den, oyun oynarken duygularınıza tepki veren robot

Arkadaşlarınızla oyun oynamanın, yalnız oyun oynamaktan daha çok keyif verdiğini inkar etmek oldukça zor.

Sony, oyun oynarken kullanıcıların duygularına tepki veren robotik bir oyun arkadaşının patentini aldı. Görüşünüşe göre şirket, oyun oynarken yalnız kalmanızı istemiyor.

ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'nda (USPTO) kaydedilen yeni patent görüntülerine göre robotun, herhangi bir ağzı olmayacak.

sony

DUYGULARA GÖRE TEPKİ VERECEK

Sony'nin yeni robotu, siz oyun oynarken kollarının ve bacaklarının etrafında hareket edecerek duygularınıza tepki verecek.

Robot; sevinç, öfke ve sevgi gibi duygularınızı analiz edebilecek. Ayrıca robottaki sensörler kalp atış hızınızı ve terleme durumunuzu anlık olarak tespit edip, gergin olduğunuz anda sizi neşelendirecek.

Oyun sırasında duygularınızı gözlemlemenin yanı sıra robotun da bir de sevgi hissetme özelliği bulunacak. Örneğin robota şiddet uygularsanız veya bağırırsanız, robot onu sevmediğinizi düşünecek ve size karşı tutumunu değiştirecek.

rovot

Sony'nin yeni oyun robotu, ayrıca yaşam kalitenizin düşmesini de engelleyecek. Örneğin geç saatlere kadar oyun oynadığınızda, robot yatağa gitmeniz gerektiğini size bildirecek.

Sony'nın patent içeriğinden elde edilen bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Gelecekte Sony'den böyle bir robot görürmüyüz bilinmez, ancak gelişen teknolojiler, gelecekte robotların en iyi oyun arkadaşlarımızdan biri olacağını gösteriyor.

Instagram: @eshteknoloji

Sony'den, oyun oynarken duygularınıza tepki veren robot

Sony'den, oyun oynarken duygularınıza tepki veren robot

Sony'den, oyun oynarken duygularınıza tepki veren robot

Sony'den, oyun oynarken duygularınıza tepki veren robot

İlginizi Çekebilir
Yeni PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna gelecek yenilikler
PUBG Mobile'a, 0.18.0 güncellemesi ile gelecek büyük yenilikleri sizler için derledik.
Korona günlerinde ülkemizde en çok aranan kelimeler
Koronavirüs günlerinde internette en çok aranan kelimeler belli oldu.
267 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri satışa çıktı
267 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri, 540 dolardan satılmaya başlandı.
Huawei, düzenlediği fotoğraf yarışmasında DSLR görüntülerini kullandı
Huawei, kendi düzenlediği mobil fotoğrafçılık yarışmasının tanıtımında, DLSR makine ile çekilen fotoğraflara yer verdi ve özür diledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
250
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
55
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
122
Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
145
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
243
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
117
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir