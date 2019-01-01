Sony'den upuzun bir telefon: Xperia XZ4

Birkaç yıl önce akıllı telefonların, ekran oranları standart olarak 16:9 oranındaydı. Geçtiğimiz yıl ise 18:9 ekran oranına sahip akıllı telefonlar karşımıza çıktı ve oldukça beğenildi. Şimdi ise piyasada, 19:9 ve 18.5:9 gibi oranlarda ekrana sahip akıllı telefonlar var. Sony'nin piyasaya sürmeye hazırladığı telefonu Xperia XZ4 ise, ezber bozan bir ekranla geliyor.

DAHA UZUN EKRAN

Bu ayın başlarında, Sony Xperia XZ4'ün 21:9 gibi uzun bir ekran ile geleceğine dair haberler vardı. Yeni sızdırılan ekran koruyucu camlara baktığımızda, telefonun gerçekten de 21:9 gibi oldukça uzun bir ekranla karşımıza çıkacağı netleşti.

Bu yeni görüntüler, telefonun oldukça uzun bir çentiksiz ekrana sahip olacağını gösteriyor. Üst çerçevenin en solunda, muhtemelen bir bildirim ışığı için küçük bir delik de mevcut. Her iki tarafın da çerçevelerinin oldukça ince olduğunu görüyoruz.

Arka tarafa baktığımızda ise dikey olarak sıralanmış üçlü bir kamera karşımıza çıkıyor. Kameraların hemen üstünde ise LED flaş ışığı yer alıyor. Sağ tarafta ses düğmesi, kamera deklanşörü, açma/kapama düğmesi ve parmak izi sensörü bulunuyor. Alt tarafa baktığımızda ise hoparlörü ve USB Type-C girişini görüyoruz.

Telefonun, Snapdragon 855 işlemci kullanacağı ve 6GB RAM ile geleceği çıkan söylentiler arasında. Sony Xperia XZ4'ün 25 Şubat 2019'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı söyleniyor.