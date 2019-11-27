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Sony'nin akıllı telefon kameraları oldukça yetersiz kalıyor

Sony, en iyi akıllı telefon kamera sensörlerini üretmesine rağmen kendi telefonları, kamera konusunda oldukça zayıf.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 10:07..
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Dünyanın en iyi CMOS kamera sensörlerini üreten Sony'nin akıllı telefonları, kamera performansı konusunda bekleneni veremiyor. Örneğin bu yılın başlarında tanıtılan Xperia 1, DxOMark test sonuçlarına göre oldukça başarısız.

Huawei Mate 10 Pro ve iPhone 8 Plus gibi iki yıllık akıllı telefonlarla aynı kamera puanını alan Xperia 1, kullanıcıları pek de memnun etmedi.

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XPERIA 5'TE DE DURUM AYNI

Sony , Xperia 1'den altı ay sonra Xperia 5'i piyasaya sürdü ve beklentileri artırdı. Ancak bu telefon da kamera konusunda beklentileri karşılayamadı. DxOMark testlerinden 79 puan alan Xperia 5, altı ay önce tanıttığı telefondan yalnızca 1 puan daha fazla alabildi. Bu puan Xperia 5'i, Google Pixel 2 ve Samsung Galaxy S9+gibi telefonlarla aynı seviyeye getirdi.

Sony'nin, neden güçlü kameralara sahip akıllı telefonlar piyasaya sürmediği bilinmiyor. Ancak şirketin, daha fazla akıllı telefon satmak için kameraları mutlaka geliştirmesi gerekiyor.

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Sony'nin akıllı telefon kameraları oldukça yetersiz kalıyor

Sony'nin akıllı telefon kameraları oldukça yetersiz kalıyor

Sony'nin akıllı telefon kameraları oldukça yetersiz kalıyor

Sony'nin akıllı telefon kameraları oldukça yetersiz kalıyor

Sony'nin akıllı telefon kameraları oldukça yetersiz kalıyor

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